اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصاً في تشيلي

2019/12/10 | 12:05

اخبار السعودية )- أعلن سلاح الجو في تشيلي اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا أمس (الاثنين) بعد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد أن 17 ممن كانوا على متنها هم من أفراد الطاقم والبقية ركاب.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الذي تشهد بلاده أسوأ اضطرابات مدنية تمر عليها منذ عقود، في تغريدة أنه سيتوجّه إلى مدينة بونتا أريناس التي أقلعت منها الطائرة في جنوب البلاد برفقة وزير الداخلية غونزالو بلومل.

وسيلتقيان هناك بوزير الدفاع ألبيرتو إسبينا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ.

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