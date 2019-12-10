لا «دوافع سياسية» وراء التحقيق بشأن تعاون حملة ترمب مع روسيا

2019/12/10 | 13:07

اخبار السعودية )- ذكر تقرير رسمي نشر أمس (الاثنين) أنه لا دوافع سياسية خلف فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في عام 2016 التحقيق بشأن ارتباط فريق حملة دونالد ترمب الانتخابية بروسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.ويتناقض هذا التقرير بشكل كبير مع الاتهامات التي أطلقها الرئيس الأميركي ومؤيدوه ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي.وكتب المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز في التقرير: «لم نجد أدلة على تحيز سياسي أو دافع غير ملائم» قد يكون أثر على قرار إطلاق هذا التحقيق.وقال إن قرار التحقيق اتخذ على أساس معلومات قدمها شريك خارجي «جدير بالثقة» ويحقق «هدفاً مصرحا به».

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