قتلى وجرحي بإطلاق نار في مستشفى بالتشيك

2019/12/10 | 13:07

اخبار السعودية )- أطلق مسلح النار بمستشفى في مدينة أوستروفا التشيكية اليوم (الثلاثاء)، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، بحسب الشرطة.

وقال وزير الصحة التشيكي آدم فويتش لإذاعة التشيك إن عدد القتلى الذين سقطوا في إطلاق نار بمستشفى في مدينة أوستروفا بشمال شرقي البلاد ارتفع إلى ستة قتلى، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وكانت المتحدثة باسم شرطة المنطقة بافلا يروسكوفا قد قالت للتلفزيون التشيكي الرسمي في أول تصريح بعد الحادث: «قتل أربعة وأصيب شخصان بجروح خطيرة في الموقع».



وأضافت أن الشرطة لا تزال تبحث عن المسلح.

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