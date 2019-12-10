سائرون: أغلب الكتل السياسية متفقة على حل برلمان العراق

2019/12/10 | 13:21

اخبار السعودية )- أكد النائب عن تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أمجد العقابي، الثلاثاء، أن أغلب الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان العراقي.وأضاف في تصريحات لقناة "السومرية" أن "أغلب الكتل

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