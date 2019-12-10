4 أسئلة يتعين عليك الإجابة عليها قبل اتخاذ قرارات العام الجديد

2019/12/10 | 13:38

اخبار السعودية )- يقترب العام الجديد، كما تقترب القائمة التقليدية للقرارات التي يتم اتخاذها مع التمتع بأفضل النوايا، مثل فقدان بضعة كيلوغرامات، وممارسة المزيد من الرياضة، واختيار نظام غذائي صحي بقدر أكبر، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية.وتقول عالمة النفس كارين كليبيل، إنه «دائما ما تكون القرارات الجيدة منطقية في كل يوم من أيام السنة».وبعد كل شيء، فإن مثل هذه النوايا الحسنة تعتبر أيضا فرصة لكي تنعكس على نمط حياة الفرد.لذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات فعلية.- أولا: هل يوجد لدي سبب وجيه لاتخاذ هذا القرار؟

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