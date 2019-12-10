السجن 15 و12 عاماً لرئيسي وزراء الجزائر السابقين أويحيى وسلال

2019/12/10 | 13:38

اخبار السعودية )- قضت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 15 عاماً نافذاً و12 عاماً نافذاً بحق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقان في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار.وحكم القاضي بـ20 سنة سجناً نافذاً غيابياً على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.

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