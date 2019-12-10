الجيش العراقي: سنحمي المتظاهرين لحين تحقيق مطالبهم المشروعة

2019/12/10 | 14:40

اخبار السعودية )- قطع محتجون عراقيون، اليوم (الثلاثاء)، الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة جنوب البلاد، فيما أعلنت القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى في المحافظة.

واستمرت، الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وأخذت طابعا تصعيديا من أجل الضغط على النظام السياسي للإسراع بتحقيق المطالب.

وفي كربلاء، استمرت محاولات المحتجين لاقتحام مبنى المحافظة، أمام تصديات القوات الأمنية لهم، بينما في بغداد، يسود هدوء الاحتجاجات في ساحة التحرير والخلاني، قبل التظاهرات الحاشدة المتوقع انطلاقها اليوم، وسط انتشار أمني مكثف في محيط وداخل ساحات التظاهر المختلفة.

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