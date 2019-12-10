خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي

2019/12/10 | 14:40

اخبار السعودية )- بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التوافد إلى الرياض، اليوم (الثلاثاء)، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، الوفد القطري برئاسة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر، الذي حضر لتمثيل بلاده باجتماعات الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

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