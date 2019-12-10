كتاب جديد: ترمب اقترح إجلاء سكان سيول في أوج الأزمة مع كوريا الشمالية

2019/12/10 | 16:13

اخبار السعودية )- كشف كتاب جديد نُشر اليوم (الثلاثاء) عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا إلى إخلاء عاصمة كوريا الجنوبية من السكان، خلال أحد الاجتماعات التي عقدت بالبيت الأبيض حين كانت التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ذروتها.

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