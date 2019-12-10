زعيمة ميانمار تصل إلى محكمة العدل لحضور جلسات «الإبادة الجماعية»

2019/12/10 | 16:13

اخبار السعودية )- وصلت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي إلى محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، للدفاع عن بلادها في وجه اتهامات بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة، في حين احتشد آلاف الأشخاص في ميانمار لدعمها.

وكانت غامبيا أقامت دعوى قضائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية متهمة إياها بمخالفة التزاماتها بموجب «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» لعام 1948.

وهذه ثالثة الدعاوى القضائية التي تخص الإبادة الجماعية تقام في المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية.

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