وزير الخارجية السعودي: الدول المقاطعة لقطر مستمرة في دعم جهود الكويت

2019/12/10 | 19:19

اخبار السعودية )- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، أن الدول الأربع المقاطعة لقطر مستمرة في دعم جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة الخليجية، إن «القادة أكدوا أهمية تماسك دول المجلس»، مشيراً إلى أن «وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة».



وأضاف أن «التهديد الإيراني يطول كل دول الخليج»، داعياً طهران لتغيير تصرفاتها قبل أن تدعو للسلام، ومشدداً على أنه «من الصعب أن تكون جزءاً من منظومة أمنية في المنطقة».

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