«إعلان الرياض» يؤكد التنسيق الأمني والعسكري بين دول الخليج

2019/12/10 | 19:19

اخبار السعودية )- أكد البيان الختامي للقمة الخليجية (إعلان الرياض)، التي عُقدت بدورتها الأربعين في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكداً أن قادة دول المجلس شددوا على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بينهم.وشدد على أن أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله.كما أكد أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.ودعا إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري، مشدداً على حماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات.

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