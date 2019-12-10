الفنان الذي تناول موزة فنية بقيمة 120 ألف دولار يوضح سبب فعلته

2019/12/10 | 22:05

اخبار السعودية )- لم يتمكن الكثير من الأشخاص من فهم العمل الفني الذي نفّذه الفنان الإيطالي موريتسيو كاتيلان مؤخراً، وهو عبارة عن موزة مثبتة على الحائط بشريط لاصق، وبيعت مقابل 120 ألف دولار، لكن يبدو أن فناناً آخر عثر على طريقة للتعامل معه.وأزال ديفيد داتونا، وهو فنان أداء، القطعة الفنية عن الحائط يوم السبت، وقام بأكل الموزة بينما شاهد الحدث المئات من المتفرجين المذهولين، وفقاً لتقرير لشبكة «سي إن إن».ولا يشعر داتونا بالأسف لأنه تناول الموزة الثمينة.وقال خلال مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين): «لم يكن الأمر بمثابة عمل تخريبي، لقد كان أداءً فنياً مني، وأنا لست آسفاً على الإطلاق».

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