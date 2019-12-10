2019/12/10 | 23:09

اخبار السعودية )- "يوم الزحف" على ساحات الاحتجاج.. قوات الأمن تطلق النار وتصيب العشرات ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يوم الزحف" على ساحات الاحتجاج.. قوات الأمن تطلق النار وتصيب العشرات ببغداد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يوم الزحف" على ساحات الاحتجاج.. قوات الأمن تطلق النار وتصيب العشرات ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).