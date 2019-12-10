إيران تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة

2019/12/10 | 23:38

اخبار السعودية )- ذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت، اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الولايات المتحدة.وقالت الوزارة: «يتعين على المواطنين الإيرانيين، خصوصاً النخبة والعلماء، جدياً تجنب السفر إلى أميركا، حتى إن كان ذلك للمشاركة في مؤتمرات علمية، أو حتى في حالة تلقي دعوة».ومنذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى السلطة عام 2017، ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية شديدة على طهران.

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