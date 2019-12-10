وزير الخارجية البحريني: الدول المقاطعة لقطر تتمسك بمطالبها المشروعة

2019/12/10 | 23:38

اخبار السعودية )- أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم (الثلاثاء)، عن أسفه لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع التي «تتمسك بموقفها وبمطالبها المشروعة».وأوضح الشيخ خالد بن أحمد في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية البحرينية، أن عدم جدية قطر «كان واضحاً تماماً في طريقة تعاملها» مع القمة الخليجية في الرياض، و«سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها».

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