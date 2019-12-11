حصاد «تويتر» العالم العربي لعام 2019... تغريدات القادة ومباريات كرة القدم

2019/12/11 | 01:42

اخبار السعودية )- على موعده السنوي، أطلق «تويتر» الوسم المعهود اليوم.ففي آخر كل عام، يطرح موقع التواصل الاجتماعي حصاد مغرديه من خلال البحث عن «حدث_في_2019».

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