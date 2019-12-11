«إعلان الرياض» يشدد على تحقيق التكامل الخليجي

2019/12/11 | 02:44

اخبار السعودية )- شدد «إعلان الرياض» في ختام أعمال قمة المجلس الأعلى في دورته الأربعين، على التكامل العسكري والأمني، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، واستكمال متطلبات التنافسية العالمية ومنها تفعيل وتمكين الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وتطوير آليات العمل المشترك، إضافة إلى مواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات.

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