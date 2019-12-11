وزير الخارجية السعودي: جهود أمير الكويت مستمرة لحل أزمة قطر

2019/12/11 | 02:44

اخبار السعودية )- أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن هنالك جهوداً يقودها أمير الكويت فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، وذكر في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام القمة الخليجية، أمس، أن «جهود أمير الكويت لا تزال مستمرة في هذا الشأن، والدول الأربع تدعم هذه الجهود، وتحرص على نجاحها».

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