تشديد سعودي على التكاتف الخليجي لمواجهة عدوانية إيران

2019/12/11 | 03:46

اخبار السعودية )- أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي التأمت في الرياض أمس، أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الموحد وإعلاء دور منظومة المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة.

وشدد «إعلان الرياض» أيضاً على تحقيق الوحدة الاقتصادية، واستكمال متطلبات التنافسية العالمية؛ ومنها تفعيل وتمكين الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وتطوير آليات العمل المشترك.

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