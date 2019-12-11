الحراك العراقي يقترب من نيل ثاني مطالبه

2019/12/11 | 03:46

اخبار السعودية )- بات الحراك العراقي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ثاني مطالبه ضمن لائحة المطالب التي يتمسك بها منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إطاحة الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي.

وتظهر المعطيات والمواقف التي تطلقها الأحزاب والكتل السياسية أن الحراك الشعبي على وشك قطف ثمار المطلب الآخر المتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة هي الأولى منذ 2005.

وكانت غالبية القوى السياسية حتى وقت قريب تدافع عن فكرة استبدال رئيس الوزراء بمرشح مستقل، إلا أن ضغوط الاحتجاجات أجبرت على ما يبدو الكتل والأحزاب السياسية على تعديل مواقفها والقبول بفكرة الانتخابات المبكرة.

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