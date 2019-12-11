العراق.. تشديد الأمن واغتيال الناشطين لم يتوقف

2019/12/11 | 08:56

اخبار السعودية )- بدأت السلطات في العراق، الأربعاء، في مختلف المحافظات في اتخاذ إجراءات أمنية احترازية مشددة، حيث عملت قيادة شرطة الديوانية على تشديد الاجراءات الأمينة لمنع تكرار أحداث ميسان وكربلاء.فيما أعلنت قيادة

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