لجنة دولية تتخلّى عن التحقيق في ممارسات شرطة هونغ كونغ

2019/12/11 | 12:02

اخبار السعودية )- أعلنت لجنة محققين دوليين اختارتهم الحكومة المحلية في هونغ كونغ للمساعدة في التحقيق حول ممارسات عنف قامت بها الشرطة، أنها ستتخلى عن هذه المهمة، الأمر الذي يشكل ضربة للسلطة التنفيذية الموالية لبكين.وقبل شهر، ندد هؤلاء الخبراء في بيان بممارسات عنف الشرطة، غير أن البيان لم ينشر رسمياً بل سُرّب إلى وسائل الإعلام.وطلب هؤلاء أن يُعهد بالتحقيق إلى جهاز مستقل تماماً عن الشرطة لكي يكون موثوقاً.

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