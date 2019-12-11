مسؤول: ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً لاعتبار اليهودية «جنسية»

2019/12/11 | 13:35

اخبار السعودية )- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم (الأربعاء) لإعادة تعريف اليهودية على أنها جنسية وليست مجرد دين، وهي خطوة تعتقد إدارة الرئيس الأميركي أنها ستتصدى لـ«معاداة السامية في الجامعات».ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المسؤول الكبير قوله أمس (الثلاثاء) إن هذا الأمر التنفيذي يهدد بقطع المساعدات الاتحادية عن الجامعات التي تتقاعس عن مكافحة معاداة السامية.وأضاف أن الأمر سيوسع الحماية من التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لتشمل أناسا تعرضوا لمعاداة السامية في الجامعات.

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