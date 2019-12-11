شركة تفاجئ موظفيها بمكافأة 10 ملايين دولار خلال حفل سنوي

2019/12/11 | 13:35

اخبار السعودية )- فاجأت شركة عقارية أميركية موظفيها بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار خلال حفل سنوي أقيم يوم السبت الماضي.وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قامت شركة «سان جون» للعقارات، ومقرها ولاية مريلاند الأميركية، بتسليم 198 موظفاً أظرفاً حمراء خلال حفل تقيمه الشركة في نهاية كل عام، وعندما قام كل موظف بفتح الظرف الخاص به، وجد مكافأة قدرها نحو 50000 دولار في المتوسط، ليصبح بذلك إجمالي المكافآت التي حصل عليها جميع هؤلاء الموظفين في ذلك اليوم 10 ملايين دولار.

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