«التحقيقات الفيدرالي»: الأجهزة المنزلية الذكية تساعد على التجسس عليك

2019/12/11 | 15:08

اخبار السعودية )- رغم أن الأجهزة المنزلية الذكية تم تصميمها في الأساس بهدف تسهيل حياة الأشخاص، فإنها يبدو قد تسهل أيضاً على المتسللين التجسس على بياناتنا الشخصية ومراقبتنا، الأمر الذي دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للتحذير منها.ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بياناً عن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر فيه من أن «المتسللين يمكنهم استخدام هذه الأجهزة البريئة للتجسس على حياتك ومراقبتك».

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