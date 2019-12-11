«لدينا القيم نفسها»... ميشيل أوباما تدافع عن صداقتها مع جورج دبليو بوش

2019/12/11 | 15:08

اخبار السعودية )- دافعت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما عن صداقتها مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في مقابلة جديدة مع ابنة بوش، جينا بوش هاغر.وقالت السيدة الأولى السابقة، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، البالغة من العمر 55 عاماً، أثناء حديثها في برنامج «توداي شو»، إنه رغم أن هي وبوش (73 عاماً)، قد يختلفان بشأن مسائل سياسة، فإنه يوجد في الواقع الكثير من القواسم المشتركة بينهما، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وأوضحت ميشيل: «قيمنا هي نفسها.نحن نختلف حول أمور سياسية، لكننا لا نختلف على الإنسانية».

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