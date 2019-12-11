2019/12/11 | 16:26

اخبار السعودية )- مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية، يبحث البرلمان العراقي، الأربعاء، مصير قانون الانتخابات النيابية المثير للجدل السياسي وانتقادات المتظاهرين.من جهتها قالت الأمم المتحدة إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. البرلمان يبحث مصير قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. البرلمان يبحث مصير قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).