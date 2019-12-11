الشورى السعودي يطالع تقرير «الاستخبارات» السنوي ويحض على ضبط التقاعد المبكر

2019/12/11 | 17:43

اخبار السعودية )- طالب مجلس الشورى السعودي «المؤسسةَ العامة للتقاعد» بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج عن الفرق بين إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اطلع «على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439 - 1440هـ في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري وأصدر بشأن التقرير القرار اللازم».

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