3 أميركيين يجمعون 722 مليون دولار من عملية احتيال بالعملة الرقمية

2019/12/11 | 17:43

اخبار السعودية )- أعلن مسؤولون فيدراليون أمس (الثلاثاء) اعتقال ثلاثة رجال بعد قيامهم بعملية احتيال بالعملة الرقمية على مدار 5 سنوات، حصلوا خلالها على 722 مليون دولار من المستثمرين.

وبحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فقد قُبض على المتهم الأول ماثيو غويتشي (37 عاماً) في كولورادو، بينما احتجز جوباديا ويكس (38 عاماً)، المتهم الثاني في فلوريدا، وتم اعتقال المتهم جوزيف أبيل (49 عاماً)، في كاليفورنيا.

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