«تايم» تختار الناشطة البيئية غريتا تونبرغ شخصية عام 2019

2019/12/11 | 19:16

اخبار السعودية )- أعلنت مجلة «تايم» الأميركية، اليوم (الأربعاء)، أنها اختارت الناشطة السويدية من أجل المناخ، غريتا تونبرغ، شخصية عام 2019 وعنونت على صفحتها الأولى «قوة الشباب».

وقالت المجلة: «لقد نجحت تونبرغ (16 عاماً) في إحداث تحول في المواقف العالمية، ونقل الملايين من حالة الغموض والقلق خلال منتصف الليل، إلى حركة عالمية تدعو إلى اتخاذ إجراء عاجل، لقد وجهت دعوة أخلاقية لأولئك الراغبين في العمل، وانتقدت أولئك الذين لا يرغبون في العمل في هذا الاتجاه».

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