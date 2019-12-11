2019/12/11 | 19:32

اخبار السعودية )- أجلت خلافات جلسة البرلمان العراقي على مشروع قانون الانتخاب الجديد التي كان مزمعاً أن تنعقد اليوم الأربعاء.مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية، كان يفترض أن يبحث البرلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الخلافات تؤجل جلسة البرلمان حول قانون الانتخاب) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الخلافات تؤجل جلسة البرلمان حول قانون الانتخاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).