واشنطن تعاقب أكبر شركة طيران إيرانية لنشرها أسلحة دمار شامل

2019/12/11 | 20:49

اخبار السعودية )- فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران في إيران وعلى قطاع الشحن الإيراني بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للدمار الشامل، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة «ماهان إير» بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم أيضا إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» التابع له.

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