السعودية: إلزام شركات التبغ بتفسير تغير النكهة والإفصاح عن مكونات السجائر

2019/12/11 | 20:49

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء في السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن استدعائهما شركات التبغ لتقديم تفسيرات لتغير النكهة، والإفصاح عن مكونات السجائر بعد التغليف الجديد.وتأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات وشكاوى تلقّتها الجهتان من المستهلكين مؤخراً، تفيد باختلاف مكونات منتجات التبغ بعد تطبيق الغلاف الجديد؛ الأمر الذي أدى إلى تغير النكهة، حسب قولهم، قبل أن تُعقّب «الغذاء والدواء»، بأن ذلك «لا يعود لمواد مغشوشة»، وفق فحوصها المخبرية.

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