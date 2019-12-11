الحكومة اليمنية تتوعد المتورطين بفتح «جبهة» ضد الفساد

2019/12/11 | 22:22

اخبار السعودية )- فتحت الحكومة اليمنية جبهة جديدة في ظل سعيها تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الذي انجرف بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ سبتمبر (أيلول) 2014.وتوعد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالتصدي لـ«الفساد» في قطاعات الدولة وعدم التغاضي عن الموظفين المتورطين أو المتهمين بشبهات الفساد أيا كانت مواقعهم، وذلك في سياق السعي الحكومي لإصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة.تصريحات رئيس الحكومة اليمنية جاءت لدى استقباله في عدن الأحد، رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

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