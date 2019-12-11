الهلال يصل إلى قطر... والإصابة تحرم الفرج من المونديال

2019/12/11 | 22:53

اخبار السعودية )- وصلت بعثة فريق الهلال السعودي، اليوم (الأربعاء)، إلى قطر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على متن طائرة خاصة، نقلتها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.وترأس فهد بن نافل رئيس نادي الهلال بعثة الفريق الأزرق، التي تستعد لمواجهة فريق الترجي التونسي، السبت المقبل، في دور ربع نهائي البطولة العالمية.وشهدت قائمة الفريق الهلالي انضمام نواف العابد بديلاً عن سلمان الفرج، الذي استُبعد بداعي إصابة لحقت به إثر مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات بنسخته الرابعة والعشرين.

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