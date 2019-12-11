60 قتيلاً في أكبر هجوم يستهدف جيش النيجر

2019/12/11 | 22:53

اخبار السعودية )- أسفر هجوم استهدف معسكرا للجيش النيجري، أمس (الثلاثاء)، في أيناتيس قرب مالي عن أكثر من ستين قتيلا.وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات المتطرفة في 2015.وقال مصدر نيجيري لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الهجوم خلف أكثر من ستين قتيلا، والإرهابيون قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة هو انفجار الذخائر والوقود».وذكرت الرئاسة، عبر موقع «تويتر» أن «رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للجيوش، إيسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والأمن والتنمية في أفريقيا الذي يلتئم في مصر، للعودة إلى نيامي إثر المأساة التي وقعت في أيناتيس».

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