الأمم المتحدة: على بغداد تحديد ومحاسبة من يستهدف المحتجين

2019/12/11 | 23:09

اخبار السعودية )- عددت الأمم المتحدة في تقرير نشرته الأربعاء "القتل العمد" و"الخطف والاعتقال العشوائي" على يد "جماعات مجهولة"، بين الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة العراقية.يأتي التقرير وسط سلسلة من

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