2019/12/11 | 23:40

اخبار السعودية )- قال مسؤول عسكري أميركي كبير الأربعاء إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق تتزايد وتصبح أكثر تعقيداً مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي: ميليشيات إيران بالعراق تقترب من الخط الأحمر) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي: ميليشيات إيران بالعراق تقترب من الخط الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).