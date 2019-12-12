السعودية تطلق برنامجاً للتأمين على المعتمرين من الخارج

2019/12/12 | 00:26

اخبار السعودية )- أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم (الأربعاء)، برنامجاً للتأمين على المعتمرين القادمين من خارج البلاد، يغطي الرعاية الصحية الطارئة حتى 100 ألف ريال، فيما يصل تعويض الحادث إلى 380 مليون ريال.وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن الوثيقة «تهدف إلى تقديم خدمات صحية، وخِدْمات تأمين أخرى، وتسخر جميع الإمكانيات والجهود للمعتمرين، وإنهاء جميع المتطلبات منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك».

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