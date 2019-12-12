2019/12/12 | 00:26

اخبار السعودية )- قال مسؤول عسكري أميركي كبير اليوم (الأربعاء) إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق تتزايد وتصبح أكثر تعقيدا مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق السيطرة.

جاء هذا التحذير بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات صاروخية خلال الأسابيع الخمسة الماضية استهدفت منشآت عسكرية تستضيف قوات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يهدف إلى إلحاق الهزيمة بمقاتلي تنظيم «داعش».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي: الهجمات المدعومة من إيران في العراق تنذر بتصعيد خطير) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي: الهجمات المدعومة من إيران في العراق تنذر بتصعيد خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).