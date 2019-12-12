سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد.. ولا خسائر

2019/12/12 | 00:42

اخبار السعودية )- أعلنت "خلية الإعلام الأمني" في العراق سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" مساء الأربعاء في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر مادية.وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن القوات الأمنية

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