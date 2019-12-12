مصر تعلن اكتشاف تمثال نادر لرمسيس الثاني

2019/12/12 | 00:57

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم (الأربعاء)، العثور على كشف أثري نادر لتمثال للملك رمسيس الثاني، أثناء أعمال حفائر الإنقاذ داخل قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين بمحافظة الجيزة.

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