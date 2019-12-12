تداول قوي لـ«أرامكو» يضعها في الصدارة عالمياً

2019/12/12 | 01:59

اخبار السعودية )- بات عملاق صناعة النفط السعودية «أرامكو»، في صدارة الشركات المدرجة عالمياً، متفوقاً على «آبل» و«مايكروسوفت» وغيرهما، وذلك بعدما شهد اليوم الأول من تداول أسهم «أرامكو» في سوق المال السعودية «تداول» أمس، تحقيق النسبة القصوى من المكاسب (10%)، وسط تدافع قوي على الطلبات تجاوز 200 مليون سهم.وبدأ تداول أسهم الشركة عند سعر 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم.

وبدخول «أرامكو» التداول، ققزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى مستويات تاريخية (8.9 تريليون ريال، أي 2.37 تريليون دولار)، وباتت في المرتبة التاسعة عالمياً.

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