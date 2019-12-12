العراق.. الحراك يضع شروطاً لرئيس الوزراء الجديد

2019/12/12 | 07:56

اخبار السعودية )- أعلن الحراك العراقي عن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي

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