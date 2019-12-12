لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

2019/12/12 | 11:16

اخبار السعودية )- أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أمس (الأربعاء) تشريعاً لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة «إس - 400» الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة، وفقاً لوكالة «رويترز».وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتاً مقابل أربعة في أصوات لصالح طرح «قانون تعزيز الأمن القومي الأميركي ومنع ظهور تنظيم (داعش) من جديد لعام 2019» للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

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