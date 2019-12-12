الجزائر تقترع لاختيار رئيسها وسط دعوات مقاطعة واسعة

2019/12/12 | 11:16

اخبار السعودية )- بعد نحو عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة في الجزائر، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المصوتين في الانتخابات الرئاسية يُتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة، لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.

ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 فبراير (شباط)، ولا يزال معارضاً بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن تُجريها مهما كلّف الثمن.



ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعاً من أبناء «النظام».

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