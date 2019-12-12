«حرائق بالقرب مني» الأكثر بحثاً على «غوغل» بأستراليا لعام 2019

2019/12/12 | 13:21

اخبار السعودية )- أصبحت عبارة «حرائق بالقرب مني»، الأكثر بحثاً على محرك غوغل للبحث لعام 2019 في أستراليا، بعد أن أتت حرائق الغابات المدمرة على أكثر من 7.‏2 مليون هكتار من الأراضي في أنحاء ولاية «نيو ساوث ويلز» وحدها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.وبحسب موقع «غوغل»، فإن «الحرائق القريبة مني» تفوقت على كأس العالم للرغبي والكريكيت، لتصبح المصطلح الأكثر بحثاً في البلاد.واستمر المئات من أفراد فرق الإطفاء اليوم الخميس في مكافحة 117 حريقاً في «نيو ساوث ويلز»، تتضمن حرائق يطلق عليها «حرائق عملاقة»، في شمال غربي سيدني، والتي لها واجهة على الحرائق تمتد لـ60 كيلومتراً.

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