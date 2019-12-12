بمناسبة الأعياد... الملكة البريطانية تنفق 40 ألف دولار على 620 هدية للعائلة والموظفين

2019/12/12 | 13:21

اخبار السعودية )- تعتبر فترة عيد الميلاد مكلفة بالنسبة لمعظم الأشخاص، بما في ذلك الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على ما يبدو.وبحسب مساعد سابق، تنفق الملكة «30 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 40 ألف دولار على 620 هدية للعائلة والموظفين».كما ترسل الملكة البالغة من العمر 93 عاماً 750 بطاقة معايدة في عيد الميلاد، والتي عادة ما تتضمن صورة عائلية، للأقارب والأصدقاء وأفراد الأسرة الملكية والعديد من مندوبي الكومنولث البريطاني، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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