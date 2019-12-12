بالفيديو... أسد ينهش ذراع حارسه أمام أعين الزوار بحديقة حيوانات

2019/12/12 | 14:54

اخبار السعودية )- هاجم أسد موضوع داخل قفص حارسه من خلف القضبان بينما كان الأخير يطعمه اللحم في حديقة للحيوانات في باكستان، أمام أعين العديد من المتفرجين الذين صرخوا من الخوف.

وكان كانو بيراديتا، الحارس، يطعم الأسد قطع اللحوم النيئة الكبيرة في حدائق كراتشي للحيوانات يوم الاثنين عندما انقض الحيوان عليه ونهش ذراعه، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وصرخ الحارس بألم أمام الزوار المرعوبين في الحديقة.



وبحسب ما ورد، شاهد موظفون آخرون اللحظة المرعبة، لكنهم لم يتدخلوا لمساعدة زميلهم.

وحارب حارس الحديقة للإفلات من قبضة الأسد لأكثر من 40 ثانية قبل أن يتركه الحيوان المفترس في النهاية.

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